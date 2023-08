RLB Oberösterreich dreht Halbjahresergebnis

Die größte oberösterreichische Bank hat zum Halbjahr das Ergebnis gedreht. Der Periodenüberschuss beträgt 448,9 Millionen Euro nach einem Minus von 236,1 Millionen im Vorjahr, das Betriebsergebnis stieg von -222 Millionen auf plus 502,6 Millionen Euro. Die Beteiligungen steuerten dazu mehr als 300 Millionen Euro bei. Diese extrem volatile Ergebnissituation ist mit den Bilanzvorschriften erklärbar. Für das Ergebnis der RLB zählt nicht der Gewinn der Beteiligungen, sondern deren Bewertung an der Börse. Im Vorjahr waren die Abwertungen bilanziell bitter, heuer sehr erfreulich. Beide Extreme spiegeln nur einen Teil der Realität.

Im eigentlichen Bankgeschäft legte die RLB sowohl bei den Finanzierung (plus ein Prozent auf 26,2 Milliarden Euro) als auch beim Zinsüberschuss (plus 34,5 Prozent auf 289,3 Millionen Euro) zu. Auffällig sei, dass die Kundeneinlagen (vor allem auf den Girokonten) rückläufig sind. Das führt Generaldirektor Heinrich Schaller darauf zurück, dass die Kunden mit den Teuerungen zu kämpfen haben. "Die Rahmen werden jetzt stärker ausgenützt, die Überziehungen und Zahlungsausfälle halten sich aber in Grenzen."

Eine Übergewinnsteuer für die Banken hält Schaller nicht für gerechtfertigt. Er verweist darauf, dass die österreichischen Banken zusätzlich zu den allgemeinen Steuern seit 2011 fast zehn Milliarden Euro an Sondersteuern und anderen Abgaben abgeliefert hätten.

Er habe eine "gewisse Sorge", dass sich die Wirtschaft in Österreich nicht besonders gut entwickle, sagte Schaller weiters. Er führt dies auf die nach wie vor hohe Inflation zurück. Die erwarteten 7,5 Prozent für 2023 halte er für realistisch. Er fordert, dass öffentliche Förderungen zielgerichtet ausgeschüttet werden, weil sie sonst preistreibend wirken. Für die im Herbst anstehenden Lohnrunden erhoffe er sich ein Ergebnis mit Augenmaß.

