Das wichtigste sei jedoch, die Kunden in der aktuellen Krise bestmöglich zu unterstützen. "Am wichtigsten ist die Aufrechterhaltung des Liquiditätsflusses," so Schaller weiter. So seien bei der Raiffeisenbankengruppe OÖ bisher knapp 8.800 Kredite gestundet worden, wobei nur rund 37 Prozent der Stundungen aufgrund des gesetzlichen Moratoriums erfolgt seien. Der Rest sei von der Bank in individueller Absprache mit den Kunden gestundet worden.