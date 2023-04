Richter Pharma verbreitert Führung

Das Welser Familienunternehmen bekommt mit Andreas Schilde einen Vorstand, der für "Operations", also das laufende Geschäft zuständig ist. Dies erfolge vor dem Hintergrund des großen Investititonsprogramms, das Richter Pharma angekündigt hat. 100 Millionen Euro sollen innerhalb von sieben Jahren investiert werden.

Im Vorjahr hat das Unternehmen seinen Umsatz von 629 Millionen Euro auf 680 Millionen Euro, also um knapp zehn Prozent gesteigert. Dieser resultiere aus einem Plus aus der Logistiksparte, so die Auskunft dazu.

Schilde kommt aus der Logistikbranche und war zuvor bei Schachinger Logistik. Davor war er bei Hödlmayr International - beide Male aber als Finanzchef. In einer Aussendung wird auf die Produktions- und Logistikexpertise des Managers verwiesen.

Um fünf Jahre verlängert wurde der Vorstandsvertrag von Roland Huemer. Der 51-Jährige ist seit 2004 im Vorstand. Huemer wird in einer Aussendung zitiert, dass sich Richter Pharma in einer spannenden und herausfordernden Weiterentwicklungsphase befinde. "Wir bauen jetzt das Fundament für den Erfolg der kommenden Jahrzehnte."

