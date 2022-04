Richter Pharma investiert 100 Millionen Euro in sieben Jahren

Wegen der Corona-Pandemie sei 2021 ein enorm volatiles Jahr gewesen, und die Kostensteigerungen machten heuer zu einem weiteren schwierigen Jahr, sagte Roland Huemer, Vorstandsvorsitzender des Welser Pharmagroßhändlers, -herstellers und -logistikers Richter Pharma, bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag. Das Unternehmen hat im Vorjahr einen Rekordumsatz von 630 Millionen Euro erwirtschaftet (plus zwölf Prozent). Das Ergebnis (Ebitda) legte um 16 Prozent auf 12,5 Millionen Euro zu. Man garantiere eine stabile Arzneimittelversorgung, so Huemer.

Getrieben wurden das Wachstum und die Ertragssteigerung vor allem vom Geschäft mit den eigenen Produkten im Veterinärbereich. Dazu kommen noch der Großhandel und die Logistik-Dienstleistungen im Human- und Veterinärbereich. Auch die Verteilung von Corona-Impfstoffen und -Tests hat das Geschäft angekurbelt. Es sei mit den unterschiedlichen Phasen und Vorgaben von Bund und Land mitunter herausfordernd gewesen, so Huemer. Genaue Zahlen zu Impfstoffen und Tests könne man aufgrund der Verschwiegenheitsverpflichtung nicht nennen.

Richter Pharma hat ein Investitionspaket präsentiert. In den kommenden sieben Jahren sollen rund 100 Millionen Euro ausgegeben werden. "Wir glauben an den Wirtschafts- und Pharmastandort Österreich und wollen unsere Rolle als Hersteller und Gesundheitsdienstleister weiter ausbauen", so Huemer. Im Herbst erfolgt der Spatenstich für die Verdreifachung der Produktion in der Durisolstraße in Wels, hier werden 30 Millionen investiert. In weiterer Folge sollen in die IT und Digitalisierung zehn Millionen Euro und in die Produktpalette 30 Millionen Euro investiert werden. Zu guter Letzt werden die Logistikstandorte Feldgasse und Jasminstraße in der Jasminstraße in Wels zusammengelegt (30 Millionen Euro).

Eigentümer Florian Fritsch betonte den Nachhaltigkeitsaspekt: "Wir bauen nicht auf der grünen Wiese." Es würden bestehende Grundstücke und Gewerbebrachen genutzt.

Mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt Richter Pharma. 30 neue Mitarbeiter will man einstellen. Die Suche sei nicht einfach, so Huemer: "Alle fischen im selben Teich, aber wir merken schon, dass viele gesehen haben, dass unsere Branche eine krisensichere ist."