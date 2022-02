RH-Kritik an zu lascher Kontrolle bei Kurzarbeit

Der Rechnungshof (RH) hat bei einer Überprüfung der Corona-Kurzarbeit für den Zeitraum März 2020 bis Ende März 2021 gravierende Mängel festgestellt: In der Antragsphase 1 bis Ende Mai 2020 sei es zu einer systematischen Überzahlung in der Größenordnung von 500 Millionen Euro gekommen, so eine der Kernaussagen in dem gestern, Freitag, veröffentlichten RH-Bericht.

Zu Beginn sei ein ungeeignetes Berechnungsmodell angewandt worden. Die Abwicklung habe das Arbeitsmarktservice (AMS) vor eine große administrative Herausforderung gestellt. Die ursprüngliche Fassung der Richtlinie vom 19. März wurde zwölf Mal – häufig rückwirkend – adaptiert. Ab Sommer 2020 sei es gelungen, den Abwicklungsprozess zu stabilisieren.

Der RH kritisiert zudem, dass es im überprüften Zeitraum kein Kontrollkonzept gegeben habe, um unrechtmäßigen Förderbezug gezielt aufzudecken. Arbeitszeitaufzeichnungen habe das AMS nur in Ausnahmefällen angefordert. Auch Vor-Ort-Kontrollen seien nicht durchgeführt worden.

Die Kosten für die Kurzarbeit beliefen sich bis Ende März 2021 auf 7,8 Milliarden Euro. Zu Unrecht verrechnete Ausfallstunden gehörten zu den am häufigsten an das AMS herangetragenen Betrugsverdachtsmeldungen. Betriebe, die bereits vor der Krise in Schwierigkeiten waren, hätten keinen Anspruch auf Corona-Kurzarbeit: Das AMS habe diese Fördervoraussetzungen aber nicht geprüft.