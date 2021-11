Rezessionen trafen bisher Männer härter als Frauen: Corona war anders

Große Rezessionen der Vergangenheit trafen bisher Männer härter als Frauen. "In der Pandemie ist alles anders", sagte am Dienstagabend Michèle Tertilt, Professorin an der Universität Mannheim, bei der Kurt-Rothschild-Vorlesung an der Kepler Uni. Die Erwerbstätigkeit der Frauen sei in fast allen Ländern stärker gesunken als jene der Männer.