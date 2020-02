Rewe und Spar: Start von Mehrweg-Milchflasche

Ab März wird sowohl bei Rewe als auch bei Spar Biomilch in Mehrwegflaschen erhältlich sein. Das gaben die beiden Lebensmittelkonzerne heute, Montag, in Aussendungen bekannt. Rewe vertreibt die Milchflasche in allen Billa-, Merkus-, Adeg- und Sutterlüty-Märkten. Konkurrent Spar wird die Pflandflasche in allen Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten vertreiben.

Der Preis wird sich an jenem der Einwegflasche orientieren, das Pfand soll 22 Cent je Flasche betragen. Abgefüllt wird die Milch für die Eigenmarken „Natur Pur“ (Spar) und „Ja! Natürlich“ (Rewe) von der Welser Molkerei Berglandmilch: Deshalb wird es auch möglich sein, die Flasche bei der jeweils anderen Supermarktkette zurück zu geben.