Rewe reagiert auf Kartellstrafe: "Unverhältnismäßig hoch"

Das Logo der Rewe-Gruppe am Firmensitz in Wiener Neudorf.

Das Urteil wurde gestern, Dienstag, bekannt. Hintergrund ist laut Rewe die Nachmiete eines Supermarkts im ehemaligen Kaufhaus Weiß in Wels durch Merkur/Billa Plus.

Der Vorgang wurde der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nicht gemeldet. Die vom Kartellgericht verhängte Strafe - 1,5 Millionen Euro - wurde vom Obersten Gerichtshof (OGH) auf 70 Millionen Euro erhöht.

Auf eine OÖN-Anfrage vom Dienstag reagierte Rewe am Mittwochvormittag: "Es ist die bis dato höchste Kartellstrafe, die jemals in Österreich verhängt wurde und ist dementsprechend aus unserer Sicht unverhältnismäßig hoch", heißt es in einer Stellungnahme. "Aktuell prüfen wir die Urteilsbegründung."

Kartellstrafen orientieren sich am Jahresumsatz

Kartellstrafen orientieren sich am Jahresumsatz - im Fall der deutschen Rewe-Gruppe waren das 2023 mehr als 92 Milliarden Euro. Die Obergrenze für Strafen liegt bei zehn Prozent des Umsatzes, es wären also bis zu 9 Milliarden Euro möglich gewesen.

"Geldbußen nach dem Kartellgesetz verfolgen präventive und repressive Zwecke, was eine angemessene Höhe erfordert, weil sonst keine abschreckende Wirkung erzielt wird", begründete der OGH sein Urteil.

Die zuvor höchsten Kartellstrafen erhielten im Rahmen des Baukartells Porr (62,4 Millionen Euro) und Strabag (45,4 Millionen Euro).

