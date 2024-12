Rewe Österreich verlängert Verträge in der Chefetage

Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Der Vertrag von Espen B. Larsen, der seit 2021 unter anderem für das Vollsortiment in Zentral- und Osteuropa verantwortlich ist, wurde bereits im vergangenen Jahr verlängert und läuft bis Ende 2026.

"Unsere Handelsfirmen entwickeln sich in Österreich und international sehr gut, und wir intensivieren gezielt unsere Investitionen in Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie in Italien", teilte der stellvertretende Vorstandschef der Rewe Group und Aufsichtsratsvorsitzende der Rewe International AG, Jan Kunath, mit. "Wir sind fest entschlossen, diesen Wachstumskurs mit voller Kraft und Stabilität weiterzuführen."

Marcel Haraszti Bild: Rewe

Rewe-International-Vorstand Haraszti (49) ist seit Anfang 2017 Teil der Unternehmensführung und in dieser Funktion für Billa, Bipa und Adeg in Österreich sowie für Bipa Kroatien, den jö Bonus Club, Logistik, People and Culture und die Unternehmenskommunikation zuständig. Sein Vorstandskollege Jäger (53) ist seit 2013 Teil des Dreiervorstands und verantwortet den Angaben zufolge den Bereich Penny International, bestehend aus dem Diskontgeschäft in Italien, Österreich, Ungarn, Tschechien und Rumänien. Larsen (53) kümmert sich um Billa in Bulgarien, der Slowakei und Tschechien sowie Iki in Litauen.

2500 Märkte in der Gruppe

Die Rewe International AG ist mit rund 2500 Märkten ihrer Handelsfirmen Billa, Penny, Bipa und Adeg sowie den Onlineshops von Billa und Bipa als Nahversorger mit Lebensmitteln und Drogeriewaren aktiv. Die Rewe International AG ist Teil der deutschen Rewe Group, eines der führenden europäischen Handels- und Touristikkonzerne.

Vom Geschäftssitz der Rewe International AG in Wiener Neudorf (Niederösterreich) aus wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern auch das internationale Geschäft der Rewe Group gesteuert. Mit dem Lebensmitteleinzelhändler Billa ist das Unternehmen in Bulgarien, der Slowakei und der Tschechischen Republik vertreten, mit dem Diskonter Penny in Italien, Rumänien, Tschechien und Ungarn, mit der Supermarktkette Iki in Litauen und mit dem Drogeriefachhändler Bipa in Kroatien.

