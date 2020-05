Rewe-Österreich-Chef sieht massiven Umbruch im Handel

Im Lebensmittelhandel gibt es in normalen Jahren keine großen Schwankungen. Dann kam die Coronavirus-Epidemie. „Der berühmte Freitag, der 13. März, hat zum größten Umsatz der Geschichte der Rewe Österreich geführt", sagte Marcel Haraszti, Chef der Supermarktketten Billa, Merkur, Penny und Adeg sowie der Drogeriekette Bipa.

Als Krisengewinner sieht Haraszti den Rewe-Konzern trotzdem nicht. Schutzmaßnahmen und Prämien kosteten das Unternehmen „9:35einen beträchtlichen zweistelligen Millionenbetrag". Bei Bipa folgte auf eine Hochphase mit Vorratseinkäufen ein drastischer Absturz mit Umsatzrückgängen im zweistelligen Bereich. „Der Drogeriehandel hat sehr stark gelitten. Die Kunden kauften ihr Deo im Supermarkt und generell war der Bedarf an Beauty-Produkten nicht sehr hoch", so Haraszti. Am Höhepunkt der Coronakrise gingen die Menschen nicht mehr in mehrere Geschäfte einkaufen, sondern besorgten alles im Supermarkt.

Laut Gewerkschaft hat das Handelsunternehmen einen Teil der Bipa-Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. „Sie überlegen aber bereits, erste Mitarbeiterinnen wieder aus der Kurzarbeit zu holen", sagte die KV-Verhandlerin der GPA-djp, Anita Palkovich. Die Drogeriekette beschäftigt sonst in ihren knapp 600 Filialen rund 4200 Personen.

Die Delle, die die Krise bei Bipa hinterlassen hat, werde man heuer nicht komplett aufholen können, räumte Haraszti ein. "Die Coronazeit hat uns aber nicht vom Weg abgebracht. Wir sehen, dass sich das langsam wieder stabilisiert."

Bipa war in den vergangenen Jahren das Sorgenkind von Rewe International. Mit einem neuen Konzept, Umbauten und einer Straffung des Filialnetzes versucht der Konzern, die Drogeriekette seit einiger Zeit wieder flott zu machen. 2019 wurden 185 Filialen an das neue Ladenlayout angepasst, 16 Standorte wurden neu eröffnet. Der Umsatz stieg um 1,86 Prozent auf 730 Millionen Euro. Heuer sind bei Bipa 17 Neueröffnungen geplant, 140 bestehende Filialen werden umgebaut.

In seinen Lebensmittelgeschäften erzielte Rewe im März zweistellige Umsatzzuwächse, im April immer noch einstellige. „Auf der anderen Seite stehen hohe Zusatzkosten", sagte Haraszti. In den ersten Wochen änderte sich die Lage fast täglich, Öffnungszeiten wurden geändert, Schutzmaßnahmen für Beschäftigte und Kunden mussten beschafft werden. Allein bei Billa wurden über 1000 Menschen aufgenommen, teils Beschäftigte von Branchen, die geschlossen halten mussten. In den Lagern halfen vorübergehend Soldaten und Vertragsbedienstete des Heeres aus.

„Das Tempo war gewaltig. Es gab sehr viele Entscheidungen, wo wir uns flexibel zeigen mussten", sagte Haraszti. Von der Politik habe er sich gut informiert gefühlt, so der Handelsmanager. Die Zusammenarbeit sei konstruktiv gewesen. Kleinere Händler wie Nah & Frisch fühlten sich bei der Einführung der Schutzmaskenpflicht überrumpelt und kritisierten, im Vorfeld nicht von der Regierung informiert worden zu sein. Auch sonst verlief die Coronazeit nicht friktionslos. Der Lebensmittelhandel wurde vielfach kritisiert, in fremden Revieren zu wildern, während die anderen Händler geschlossen halten mussten. „Wir haben die Kritik verstanden, dass es nicht notwendig ist, Fernseher und Waschmaschinen zu verkaufen", sagte Haraszti.

Rewe schüttete noch im März an seine Beschäftigten eine Prämie von bis zu 200 Euro pro Person aus, erntete aber dennoch Kritik, diese sei zu niedrig. Die Gewerkschaft pocht auf höhere Grundgehälter. Zwei Drittel der Beschäftigten im österreichischen Handel sind weiblich. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte liegt derzeit im alten Kollektivvertrag bei 1675 Euro brutto pro Monat, im neuen KV macht es 1714 Euro brutto aus. Allerdings arbeitet ein Großteil Teilzeit.

„Die Prämie war mit dem Betriebsrat abgestimmt und wurde als sehr anständig empfunden", sagte Haraszti. Die Beschäftigten bekamen den Bonus brutto für netto auf ihre Mitarbeiterkarte aufgebucht. Hohe Kollektivvertragssprünge im Herbst sieht Haraszti nicht kommen. Der Handel stehe massiv unter Druck, der Kollektivvertrag werde für die gesamte Branche abgeschlossen, nicht nur für den Lebensmittelhandel. „Ich bin für einen fairen Abschluss, wir sind gesprächsbereit. Aber man muss verstehen, dass sich der Handel nicht so viel leisten wird können."

Billa-Betriebsrat Werner Hackl schlägt für die „Corona-Helden" im Nachgang eine Prämie vor. „Die sollte aber vom Bundesministerium kommen. Wenn man ein Hilfspaket von 38 Milliarden Euro schnürt, dann muss auch für die Beschäftigen was rausschauen", sagte Hackl.

Die Coronakrise habe im Handel zu einem massiven Umbruch geführt, sagte Rewe-Österreich-Chef Haraszti außerdem. Kunden- und Kaufverhalten hätten sich verändert, Digitalisierung und Regionalität einen drastischen Schub bekommen. Die Bestellungen im Billa-Onlineshop hätten sich verachtfacht, die Zahl der Click- und Collect-Stationen (online bestellen, vor Ort abholen) soll bis Jahresende auf 400 steigen. Wien/Wiener Neudorf. Derzeit gibt es 130 solcher Abholstationen. „Wir sehen jetzt, dass sich solche Investitionen auszahlen", sagte Haraszti. Die Nachfrage sei massiv gestiegen. Für Umbauten, Neubauten und den Ausbau des Onlinegeschäfts stehen Rewe in Österreich heuer 315 Millionen Euro zur Verfügung.

Per Jahresende 2019 beschäftigte Rewe in Österreich 44.735 Personen, um 626 mehr als im Jahr davor. Trotz Krise am Arbeitsmarkt geht Haraszti davon aus, am Ende des Jahres 2020 mehr Leute neu eingestellt zu haben als 2019.

In Summe setzte Rewe 2019 am österreichischen Markt brutto 8,74 Milliarden Euro um, nach 8,66 Milliarden Euro im Jahr davor. Im Lebensmittelhandel allein erwirtschaftete der Konzern 7,90 Milliarden Euro, um 2,85 Prozent mehr als 2018. Der Marktanteil im Lebensmittelhandel stagnierte bei 34,1 Prozent. Die Touristiksparte mit Marken wie Jahn Reisen, ITS Billa Reisen sowie Transair steuerte zum Gesamtumsatz 110 Millionen Euro bei, die Drogeriekette Bipa 730 Millionen Euro.

Bei der mehr als 1100 Filialen zählenden Supermarktkette Billa stiegen die Erlöse im vergangenen Jahr um 1,31 Prozent, Merkur (138 Filialen) wuchs leicht um 0,45 Prozent. Beim Diskonter Penny (300 Filialen) legten die Umsätze um 2,26 Prozent zu, in der gleichen Größenordnung wuchs auch Adeg.

Vom Firmensitz in Wiener Neudorf aus wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern auch das internationale Geschäft der Rewe Group ("Handel International") gesteuert. Mit Billa ist das Unternehmen in Bulgarien, Russland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in der Ukraine, mit dem Diskonter Penny in Italien, Rumänien, Tschechien und Ungarn, mit der Supermarktkette Iki in Litauen und mit der Drogeriekette Bipa in Kroatien vertreten. Per Jahresende 2019 beschäftigte "Handel International" in elf Ländern rund 95.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In mehr als 4450 Filialen wurde ein Brutto-Umsatz von rund 18 Milliarden Euro erwirtschaftet.