Rewe expandiert stark in Österreich

Die Rewe-Gruppe (Billa, Bipa, Penny, Adeg) erweitert ihr Filialnetz in Österreich. 200 Neu- und Umbauten seien heuer geplant, darunter rund 50 Neueröffnungen. "Wir wollen den Handel beleben und nachhaltige Lösungen fördern", sagt Marcel Haraszti, Chef von Rewe in Österreich. Dazu gehöre der Ausbau von E-Ladestationen und Photovoltaikanlagen. Zudem gibt es neue Lösungen, um die starren Öffnungszeiten flexibler zu gestalten: Eine Billa Box in Wien ermöglicht Kunden den Lebensmitteleinkauf in Selbstbedienung. Weitere Boxen sind für heuer geplant.

Rewe hat 2570 Standorte und rund 47.000 Beschäftigte in Österreich. Im Geschäftsjahr 2023 setzte die Rewe-Gruppe in Österreich 10,45 Milliarden Euro brutto um. Laut eigenen Angaben besuchen täglich 1,9 Millionen Kunden eines der Geschäfte. 2400 Lehrlinge werden aktuell im Konzern in 20 Berufsbildern ausgebildet - vom Einzelhandel über die Betriebslogistik bis zu Applikationsentwicklung-Coding. Für das neue Lehrjahr werden wieder Lehrlinge gesucht. Eine Bewerbung ist unter rewe-group.jobs möglich.

