Rewe-Chef Haraszti kritisiert "Showgipfel der Regierung"

Der Manager kritisiert auch den von der Regierung im Mai initiierten "Lebensmittelgipfel". "Während die Regierung Showgipfel veranstaltet, haben wir hart gearbeitet", sagte der Chef des zweitgrößten Lebensmittelhändlers in Österreich am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Seit Jahresbeginn seien die Preise bei 450 Artikeln gesenkt und Eigenmarken, insbesondere die Diskontmarke "clever", ausgebaut worden. Bei Aktionen und Rabatten habe das Unternehmen nachgeschärft, zudem werde hart mit Lieferanten verhandelt. "Natürlich steigen die Preise, wenn die Industrie die Preise anhebt. Umgekehrt geben wir Preissenkungen weiter", sagte Haraszti.

Zweistellige Steigerung

Im Mai hat sich die Inflation bei 9,0 Prozent eingebremst, die Preise bei Nahrungsmitteln lagen hingegen im Schnitt um 12,3 Prozent über jenen des Vorjahres. Damit verteuerten sich Lebensmittel zwar etwas weniger stark als im Monat davor, die Teuerungsraten waren hier aber weiterhin zweistellig.

Schon im Oktober des vergangenen Jahres hat die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eine Branchenuntersuchung für den Lebensmittelsektor gestartet, die noch läuft.

Derzeit kontaktiert die Behörde mehrere Preisvergleichsplattformen, um einen genaueren Einblick in die Marktverhältnisse zu gewinnen. Bis Herbst will Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) eine Preisvergleichsdatenbank vorstellen, um Konsumenten beim Einkauf zu mehr Durchblick zu verhelfen.

42 Neueröffnungen heuer

Das erste Halbjahr sei für den Rewe-Konzern in Österreich, zu dem die Supermarktketten Billa, Billa Plus, Penny und Adeg sowie die Drogeriekette Bipa gehören, von den Rahmenbedingungen her schwierig gewesen, mit der Umsatzentwicklung sei er aber dennoch relativ zufrieden, sagte Haraszti. Der Händler plant heuer bei Billa 26 Neueröffnungen, quer über alle Schienen sollen es 42 sein. In Summe investiert Rewe hierzulande heuer 460 Millionen Euro in die Märkte, IT und Logistik.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper