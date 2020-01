Resch&Frisch: Josef Resch übergibt an Sohn Georg

„Es war eine sehr intensive, herausfordernde und schöne Zeit“, wird Josef Resch in der Aussendung des Familienunternehmens zitiert. Er zieht sich nach fast 50 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand zurück und macht den Weg frei für seinen 33-jährigen Sohn Georg. Dieser trat 2012 bei Resch&Frisch ein und übernimmt nun von seinem Vater. Resch fungiert weiterhin als Geschäftsführer des Unternehmens.

2019 steigerte Resch&Frisch den Umsatz um 4,5 Prozent auf 159,7 Millionen Euro. Heuer erwartet der Backwarenspezialist Erlöse von 167 Millionen Euro. Man setze weiterhin auf 350 regionale Vertragslandwirte und verstärkte künftig die Initiative „Ernährung mit Mehrwert“ durch den Sortimentsbereich „Superfood“, sagt Georg Resch. Zudem wurde der Markenauftritt mit einem modernisierten Logo erneuert.

Der Neu- und Umbau des Produktionswerks in Gunskirchen schreite voran. Wie berichtet, hat Resch&Frisch die Firmenholding 2017 von der Welser Innenstadt nach Gunskirchen verlagert. 75 Millionen Euro nehmen die Welser für Büros, Fertigungslinien, Spezialbäckereien und eine „Agrarwelt“ in die Hand. Im Endausbau sollen 350 Mitarbeiter in Gunskirchen beschäftigt sein. In Summe arbeiten im 1924 gegründeten Unternehmen 1695 Mitarbeiter.