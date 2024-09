Resch & Frisch: Zum 100. Geburtstag steht die Backstube still

Die Bäckerei produziert in Gunskirchen und Wels, 1400 Mitarbeiter werden beschäftigt.

Grund zum Feiern gibt es bei der Bäckerei Resch & Frisch: Vor hundert Jahren wurde das Unternehmen, das in Gunskirchen und Wels produziert, als Einmannbetrieb gegründet. Das Jubiläum soll mit den 1400 Mitarbeitern bei einem Fest am Mondsee gebührend gefeiert werden. Aus diesem Grund werden am kommenden Wochenende (21. und 22. September) alle Filialen und Produktionsstätten geschlossen.

"Unser Mitarbeiterfest ist eine Gelegenheit, sowohl gemeinsam auf die erfolgreichen Jahre zurückzublicken als auch auf die kommenden Herausforderungen und Chancen zu schauen", sagt Geschäftsführer und Eigentümer Georg Resch. Er führt das Unternehmen, das im Vorjahr einen Umsatz von 147,6 Millionen Euro erwirtschaftete, in vierter Generation.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper