Republik holt sich zu niedrigeren Zinsen frisches Geld am Markt

Beide Anleihen seien in etwa 2,4-fach überzeichnet gewesen. Bemerkenswert seien bei der heutigen Auktion die niedrigen Spreads zu den deutschen Benchmark-Anleihen gewesen. So sei der Spread für die 10-jährige Anleihe auf unter 20 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2018 gefallen, so der Sprecher.

Die Emissionsrenditen für die beiden Papiere fielen niedriger aus als zuletzt. So erzielte die 10-jährige Anleihe heute eine Rendite von minus 0,263 Prozent, Anfang Juni war sie noch mit einer Rendite von minus 0,143 aufgestockt worden. Für die längerlaufende 30-jährige Anleihe belief sich die Emissionsrendite auf 0,321 Prozent, Anfang Mai war die Rendite noch bei 0,408 Prozent gelegen.

Generell seien die Anleihenrenditen seit dem Auktionstermin Anfang Juni etwas gesunken, so der OeBFA-Sprecher. Dazu beigetragen habe unter anderem, dass die EZB im Juni ihr Kaufprogramm stärker als erwartet ausgeweitet hatte. Die Ankündigung der OebFA, das Finanzierungsvolumen für heuer auf 60 Mrd. Euro aufstocken zu müssen, habe indessen keine negativen Marktreaktionen hervorgerufen. Auch die Ende Juni neu aufgelegte 100-jährige Anleihe sei gut am Markt aufgenommen worden.

Mit der heutigen Auktion seien nun rund 50 Prozent des für heuer geplanten Finanzierungsvolumens erfüllt, sagte der Sprecher.