Reparieren soll die Norm sein

Der Niederländer Frans Timmermans ist in der Europäischen Kommission für den „Green Deal“ zuständig. Heute, Mittwoch, hielt er während der Pressekonferenz sein Handy in die Kameras und erklärte, was das Gerät in Zukunft können muss, wenn es nach ihm und der Brüsseler Behörde geht. Es muss zu reparieren sein. Sprich: Wenn der Akku nicht mehr richtig lädt, dann muss es einfach möglich sein, nur diesen und nicht das ganze Smartphone auszutauschen.

„Wir wünschen uns nachhaltige Produkte und wir wollen, dass das die Norm auf dem europäischen Markt wird“, erklärte Timmermans. Die neuen Regeln sollen für acht von zehn Produkte in der Europäischen Union gelten. Ausgenommen sind nur Nahrungsmittel, Arzneien und Tierfutter.

Timmermans und die drei für Binnenmarkt, Umwelt und Recht zuständigen Kommissare präsentierten am Mittwoch ein umfangreiches Gesetzespaket zur Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz. Über die detaillierte Ausgestaltung muss noch mit dem Parlament und dem Rat der Mitgliedsstaaten verhandelt werden.

Das Paket umfasst Pflichten für die Hersteller und Rechte für die Konsumenten. So soll es künftig für so gut wie jede Ware - vom Haushaltsgerät bis zum Büromöbel – einen digitalen „Produktpass“ geben. Mit einem Klick sollen die Kunden im Internet finden können, aus welchen Komponenten das jeweilige Produkt besteht und woher sie stammen. Außerdem muss der Pass Auskunft geben über Lebensdauer, Reparatur und Recycling. Außerdem soll es verboten werden, Produkte als „grün“ oder „nachhaltig“ zu bezeichnen, wenn dies nicht belegt werden kann.

Für den Textilsektor stellte die Kommission eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie vor, die gegen unerwünschte soziale und ökologische Nebenwirkungen von Billigkleidung gerichtet ist. Im Schnitt werde jede Minute eine Lkw-Ladung Kleidung auf die Mülldeponie oder in die Verbrennungsanlage gekippt, kritisiert Timmermans. Mit diesem Wegwerfkonsum müsse Schluss ein. Schon ab 2023/24 soll der Textilsektor strengere Auflagen erfüllen müssen – auch im Hinblick auf Microplastik und chemische Zusätze.

Um mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu erreichen, will die Kommission an mehreren Schrauben drehen. Eine davon ist die bereits bestehende Öko-Design-Richtlinie. Sie gibt der EU-Kommission die Möglichkeit, Mindeststandards für die umweltrelevanten Eigenschaften eines Produkts festzulegen. Bisher betrifft das hauptsächlich Energie verbrauchende Geräte. Bei Kühlschränken und Waschmaschinen muss etwa die Energieeffizienz in Form einer Skala von A bis G angegeben werden. Es sollen weitere Kriterien – Lebensdauer, Reparaturfähigkeit und Wiederverwertbarkeit – sowie neue Produktgruppen dazukommen.

Eine weitere Schraube, über die die Kommission in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz drehen will, ist die Bauprodukteverordnung. Hier will die etwa den Einsatz von wiederverwertbaren Baumaterialien bevorzugt behandeln. Die Vorschläge werden sich im Laufe der Verhandlungen mit dem Parlament und dem Rat noch ändern. Kritiker warnen vor Überregulierung und Markteingriffen. Befürworter sehen Fortschritte für den Klimaschutz und für Chancen für innovative Unternehmen. Insgesamt ist das EU-Parlament für eine Verschärfung der Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.