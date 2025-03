Rekordpreise in den USA: Donald Trump hat ein Ei-Problem

Eier sind in den USA in diesen Tagen Mangelware und Luxusgut: Die Menschen hamstern und horten sie, verbringen viel Zeit in Supermarktschlangen, um sie zu kaufen, und zahlen hohe Preise dafür. Auch Kriminelle nützen die Situation aus: Eierdiebe sind unterwegs. In Pennsylvania hat ein bewaffneter Überfall auf einen Eiertransporter stattgefunden, bei dem 100.000 Stück erbeutet wurden. Bei der Suche nach den Tätern tappen die Ermittler im Dunkeln.