Rekordinvestment für Nachhilfe-Start-up Go Student

Die Coronakrise hat der Gründerszene einen Schub verliehen. Das zeigen zum einen die steigenden Zahlen der neu gegründeten Unternehmen, zum anderen aber auch die Investitionen in Start-ups. Nun ist es dem Wiener Start-up GoStudent gelungen, ein Rekordinvestment an Land zu ziehen: Go Student hat unter der Führung des neuen Investors Prosus eine Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro erhalten. Laut eigenen Angaben handelt es sich dabei um das höchste Investment für ein österreichisches Start-up überhaupt.

Prosus ist einer der größten Technologieinvestoren der Welt. Weitere Investoren sind die Deutsche Telekom, Soft Bank, Tencent, Dragoneer, Left Lande Capital und Catue. Die Finanzierungsrunde erfolgte nur sieben Monate, nachdem GoStudent im Juni 2021 eine 205-Millionen-Euro-Investitionsrunde abschließen konnte. Mit einer Bewertung von drei Milliarden Euro ist Go Student das wertvollste Start-up Österreichs und laut eigenen Angaben auch das wertvollste Unternehmen Europas im EdTech-Bereich (Education Technology): Dieser Begriff fasst digitale Anwendungen, die das Lernen unterstützen, zusammen.

Entstanden ist die Idee für Go Student 2015: Der Mathematikstudent Felix Ohswald entwickelte mit seinem Bruder Moritz, damals noch Schüler, ein WhatsApp-Service für Hausaufgaben. Daraus entwickelte sich eine Online-Plattform, die kostenpflichtige Online-Einzelkurse für alle Schulstufen und -fächer per Video anbietet. Das Geschäft basiert auf einem Abo-Modell. Europaweit sind 1300 Mitarbeiter (exklusive Lehrer) an 22 Standorten beschäftigt. 1,54 Millionen Nachhilfeeinheiten werden monatlich gebucht.