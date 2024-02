Rekordgewinn für Bank-Austria-Mutter UniCredit

Konzernchef Andrea Orcel kündigte Aktienrückkäufe im Umfang von 5,6 Milliarden Euro und Dividendenzahlungen in Höhe von drei Milliarden Euro an. In den kommenden Jahren sollen mindestens 90 Prozent des Überschusses an die Anteilseigner fließen, teilte die Großbank am Montag außerdem mit.



Im vergangenen Jahr verdiente die UniCredit bereinigt um bestimmte Steuereffekte 8,6 Milliarden Euro, ein Plus von 54 Prozent. Die Bank Austria erzielte 1,07 Milliarden Euro Nettogewinn, ein Plus von 82,6 Prozent.



UniCredit profitierte wie andere Geldhäuser von den gestiegenen Zinsen. Während der Zinsüberschuss um fast ein Drittel zulegte, wuchsen die gesamten Erträge der Bank um 17 Prozent auf 23,8 Milliarden Euro. Zudem legte das Institut weniger Geld für Kreditvorsorgen zurück. Einschließlich steuerrechtlicher Verlustvorträge verdiente die Bank unter dem Strich 9,5 Milliarden Euro, ein Plus von fast 50 Prozent.

