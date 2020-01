Rekordernte: Siegeszug der Sojabohne in Österreich hält an

Der Gallneukirchner Gregor Mittermayr erzeugt auf seinem Ackerlhof Tofu in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, Soja-Saucen vom Laakirchner Lebensmitteltechniker Viktor Gruber kommen beim Haubenkoch zum Einsatz: Es sind nur zwei Beispiele dafür, dass Soja "einen Siegeszug angetreten hat und längst kein Nischenprodukt mehr ist", sagt Karl Fischer. Der Geschäftsführer der Saatbau Linz ist auch Obmann des "Vereins Soja aus Österreich". Der Markt sei in Bewegung.

"In den letzten zehn Jahren hat sich die Soja-Produktion in Österreich mehr als verdoppelt, ein Drittel davon ist biologisch. Mit einer Anbaufläche von 69.000 Hektar liegt Soja nach Mais, Weizen und Gerste bei uns bereits auf Rang vier. 215.000 Tonnen Sojabohnen wurden im Jahr 2019 geerntet, so viel wie nie zuvor", sagen Fischer und Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger. Der Trend zu mehr Tofu auf dem Teller sei ungebrochen und Österreich auch Vorreiter in Sachen Soja-Anbau in Europa.

