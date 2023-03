Rekord bei Schweizer Kriegsmaterial-Exporten

Die Ware ging für 955 Millionen Franken (rund 960 Millionen Euro) in 60 Länder, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag berichtete. Das war ein Anstieg um 29 Prozent. Die größten Abnehmer waren Katar, Dänemark, Deutschland, Saudi-Arabien und die USA. Nach Deutschland ging Kriegsmaterial für 131,7 Millionen Franken. Nach Katar seien hauptsächlich Fliegerabwehrsysteme zum Schutz des Luftraums über den Fußballstadien während der Weltmeisterschaft geliefert worden.

Schweizer Kriegsmaterial ist wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine in den Schlagzeilen. Das Land verbietet es Kunden unter Hinweis auf seine Neutralität, Ware an Länder weiterzugeben, die an einem internationalen Konflikt beteiligt sind. Deutschland und andere Länder beantragten vergeblich Ausnahmen, um Schweizer Munition und anderes Material an die Ukraine liefern zu können.

Angesichts solcher Weigerungen müssten sich Beschaffer künftig gut überlegen, wo sie Munition einkaufen, sagte der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Jänner beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz.

Deshalb ist die Schweizer Rüstungsindustrie alarmiert und im Parlament wird über Lockerungen diskutiert. Die kleinere Parlamentskammer, der Ständerat, hatte einen Vorstoß, die Regeln gegen die Weiterleitung zu lockern, aber mit 23 zu 18 Stimmen abgelehnt. Noch diese Woche befasst sich damit auch der Nationalrat.

Nach Angaben des Seco kontrolliere die Schweiz als eines von wenigen Ländern, ob ausgeführte Waffen auch in den Ausfuhrländern seien. Das passiere da, wo Risiken bestünden. Kontrollen in den Nachbarländern seien nicht geplant.

