Reisewelt und Blaguss machen gemeinsame Sache

Konkret wird Blaguss in die Reisewelt integriert, gleichzeitig gibt die Raiffeisenlandesbank 25,1 Prozent ihrer Anteile an die Blaguss Touristik GmbH mit Sitz in Eisenstadt ab. Das Vorhaben soll noch heuer umgesetzt werden.

Durch die Zusammenarbeit mit Blaguss könne man vor allem die Flanke im Osten schließen, "wo wir bisher wenig vertreten waren", werden die Reisewelt-Geschäftsführer Felix König und Ervin Sebestyen in der Aussendung zitiert. Zudem erhofft sich die Reisewelt, von den Kompetenzen seines neuen Partners im Bereich Busreisen zu profitieren. Weder Standorte noch Mitarbeiter würden reduziert, auch die Geschäftsführung bleibt unverändert.

Die Kooperationspläne habe es schon länger gegeben, die Pandemie habe diese beschleunigt. Die Reisewelt rechnet damit, trotz erschwerter Covid-19 Rahmenbedingungen, langfristig einen Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Basis Jahr 2019 mit 170 Mitarbeitern) zu erwirtschaften.