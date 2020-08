Betroffen sind also die spanischen Urlaubsinseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera. Sie gilt ab nächsten Montag. Was Urlauber nun beachten müssen: Was ist, wenn ich im Urlaub von einer Warnung erfahre? Konsumentenschützer und Juristen raten zu einer vorzeitigen Rückreise. Für Österreicher und in Österreich dauerhaft lebende Menschen ist diese "immer möglich", sagt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Unterschiede gibt es bei Pauschal- und Individualreisen. Bei