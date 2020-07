Reise-Stornoversicherung: Corona reicht nicht für kostenloses Storno

Wer jetzt eine Reise bucht und sich mit einer Reise-Stornoversicherung auf der sicheren Seite wähnt, täuscht sich. Die meisten dieser Versicherungen haben einen Pandemie-Ausschluss. Selbst wenn man tatsächlich an Covid-19 erkrankt, geht man leer aus.

"Wer sich vor Reiseantritt den Fuß bricht, kann problemlos stornieren. Bei Covid-19 sieht die Sache anders aus", sagt Ulrike Weiß, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer Oberösterreich. Es sei daher unumgänglich, in den Versicherungsbedingungen nachzulesen und sich bei der Versicherung zu erkundigen, ob bei Corona gezahlt wird oder nicht. Hier einige Beispiele.

Ich storniere eine Reise, weil ich an Covid-19 erkrankt bin, weil ein Familienangehöriger diese Krankheit hat und mich braucht oder ich in Quarantäne gestellt wurde.

Bei den meisten Reisestornoversicherungen besteht in keinem dieser Fälle Versicherungsschutz, weil Stornierungen im Zusammenhang mit einer Pandemie ausgeschlossen sind.

Ich storniere eine Reise, weil ich Angst habe, am Urlaubsort an Covid-19 zu erkranken oder in Quarantäne zu kommen.

Die Reisestornoversicherung zahlt nicht, weil weder die Angst, am Urlaubsort zu erkranken, noch eine hohes Ansteckungsrisiko am Urlaubsort ein versichertes Ereignis ist.

Ich muss eine Reise abbrechen, weil ich an Covid-19 erkrankt bin. Werden die Kosten für die nicht genutzte Reiseleistung bzw. durch die vorzeitige Rückreise entstandenen Kosten von der Reiseversicherung ersetzt?

Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn Ereignisse im Zusammenhang mit einer Pandemie ausgeschlossen sind. Manche Versicherungen akzeptieren aber derzeit wegen der verbesserten Sicherheitslage eine Covid-19-Erkrankung als Abbruchgrund und verzichten auf den Ausschluss. Im Zweifelsfall sollte man aber beim Versicherer nachfragen. (hn)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.