Regierungsprogramm: Arbeitsmarkt: Bildungskarenz "light" ab 2026

Der Zuverdienst beim Arbeitslosengeld wird strenger gehandhabt. Bei der Bildungskarenz ist ein eingeschränktes Nachfolgemodell ab 2026 geplant. In der Vorgängerregierung war Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bei der Reform des Arbeitslosengeldes und der Bildungskarenz am Widerstand der Grünen gescheitert.

Arbeitslosengeld-Zuverdienst

Arbeitslose können derzeit bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 551 Euro brutto pro Monat dazuverdienen, ohne dass es zu einer Kürzung des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe kommt. Die künftige Regierung plant für Langzeitarbeitslose bei der Neuaufnahme einer geringfügigen Beschäftigung eine Befristung der Tätigkeit auf sechs Monate. Für ältere Langzeitarbeitslose sind Ausnahmeregelungen geplant.

Arbeiten in der Pension

Für Personen in einer echten Alterspension (keine vorzeitige Alterspension) will die Regierung ein neues Modell des Zuverdienstes mit den Sozialpartnern entwickeln. Das "Arbeiten im Alter"-Modell soll unter anderem eine Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen für die Dienstnehmer enthalten und das Zuverdiensteinkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll nur mit 25 Prozent endbesteuert werden. Die Maßnahme soll am 1. Jänner 2026 in Kraft treten.

Bildungskarenz

Das bestehende Modell der Bildungskarenz wird abgeschafft und es soll eine "treffsichere Nachfolgeregelung" ab 1. Jänner 2026 geben, heißt es im Regierungsprogramm. Angedacht sind eine Arbeitgeber-Beteiligung und eine "Behaltefrist". Derzeit kostet die Bildungskarenz dem Arbeitgeber kein Geld und der Arbeitgeber kann während und nach der Weiterbildungsmaßnahme gekündigt werden. Weiters soll künftig kein direkter Anschluss der Bildungskarenz an Elternkarenz mehr möglich sein. Laut Wifo-Angaben aus dem Frühjahr 2024 ging mehr als jede zehnte Frau nach der Elternkarenz in Bildungskarenz. Außerdem plant die neue Regierung für Bezieher von Weiterbildungsgeld stärkere Anwesenheitsverpflichtungen bei den Bildungsmaßnahmen und eine Anhebung der erforderlichen ECTS-Anzahl (Studienleistung). Die Möglichkeit zur Bildungskarenz gibt es seit 1998. Unselbstständig Beschäftigte können sich zur Aus- und Weiterbildung zwei bis zwölf Monate freistellen lassen. In der Zeit der Karenzierung gibt es ein Weiterbildungsgeld, das dem Arbeitslosengeld entspricht. Die Bildungskarenz inklusive Sozialversicherungsbeiträgen kostete der öffentlichen Hand im Vorjahr rund 640 Mio. Euro. Rechnungshof und Wifo plädierten in der Vergangenheit für eine Reform der Bildungskarenz, um die Effektivität der Weiterbildungsmaßnahme zu erhöhen.

Kurzarbeit, Arbeitsstiftungen und Fachkräfteoffensive

Angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen seit Frühjahr 2023 und der seit zwei Jahren andauernden Rezession hat die künftige schwarz-rot-pinke Koalition mehr AMS-Mittel für Kurzarbeit, Arbeitsstiftungen und Fachkräfteoffensive eingeplant. Für 2025 sind zusätzlich 230 Mio. Euro vorgesehen, danach 100 Mio. Euro 2026 sowie ab 2027 zusätzlich 20 Mio. Euro unter Budgetvorbehalt.

Teilzeit

Damit mehr Arbeitnehmer wieder Vollzeit arbeiten, will die künftige Regierung die gestaffelten Arbeitslosenversicherungsbeiträge "überdenken". Es sollen mehr Möglichkeiten für einen Wechsel von Teilzeit in Richtung Vollzeit geschaffen werden. Konkrete Maßnahmen dafür stehen nicht im Regierungsprogramm. Insgesamt soll das Modell der geringfügigen Beschäftigung "weiterentwickelt" werden.

Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte)

Die "qualitative Zuwanderung" soll durch eine Änderung des Einwanderungsrechts erhöht werden. Geplant sind eine Beschleunigung, Digitalisierung sowie mehr Flexibilität bei der Rot-Weiß-Rot-Karte. Die RWR-Karte gibt es für Arbeitnehmer von außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Weiters soll die Anerkennung von Bildungsabschlüssen vereinfacht und vereinheitlicht werden und die Verlässlichkeit und Verbindlichkeit erhöht werden.

