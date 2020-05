Regierung stockt Budget für Kurzarbeit auf

Österreichs Regierung erhöht das Budget für das Kurzarbeitsmodell von zehn auf zwölf Milliarden Euro. Das kündigte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gestern bei einem Pressetermin mit den ÖVP-Ministerinnen Margarete Schramböck (Wirtschaft) und Christine Aschbacher (Arbeit) an.

Rund 111.000 Anträge auf Kurzarbeit seien bisher gestellt worden. Dabei geht es laut Arbeitsministerium um 1,3 Millionen Jobs. 108.000 Anträge wurden bisher genehmigt, rund 273 Millionen Euro ausgezahlt.

Ob eine Verlängerung der Kurzarbeit für Unternehmen über die derzeit möglichen zwei mal drei Monate möglich sein werde, ließ der Finanzminister offen. "Die Gespräche laufen." Es werde "darüber hinaus natürlich Maßnahmen brauchen, um den Wirtschaftsstandort abzusichern und in die Lage zu versetzen, Arbeitsplätze zu halten und vielleicht neue zu schaffen", sagte Blümel. "Es wird auch Verhandlungen geben, welche Modelle es für spezielle Branchen über diesen Zeitraum hinaus geben wird müssen."

Das Budget von zwölf Milliarden Euro für die Corona-Kurzarbeit wird möglicherweise nicht ausgeschöpft werden. "Wir sehen es bei den Abrechnungen, dass zum Glück mehr gearbeitet werden kann, als ursprünglich gedacht worden ist", sagte Blümel. Wegen Beschwerden prüft die Finanzpolizei derzeit, wie Betriebe die Kurzarbeit umsetzen. Es habe knapp 3000 Kontrollen gegeben, bei denen rund 700 Verstöße festgestellt worden seien.

Eine leichte Entspannung gibt es bei der Zahl der Arbeitslosen. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um 17.000 auf 533.000. Die deutlichsten Rückgänge gab es am Bau und in der Gastronomie. Die meisten Arbeitslosen hatte es bisher in der Krise Mitte April mit 588.000 gegeben.

Kritik von SPÖ und Neos

Die SPÖ und die Gewerkschaften erneuerten unterdessen ihre Forderungen, das Arbeitslosengeld von 55 auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens zu erhöhen. Die Neos wiederum kritisierten die Dauer der Auszahlung der Kurzarbeit-Mittel. "Es bringt nichts, die Mittel für Kurzarbeit alle 14 Tage um Milliarden zu erhöhen, wenn die Hilfe bei den Betrieben nicht ankommt. Vielen geht jetzt die Liquidität aus", sagte Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker.

