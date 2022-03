Regierung nimmt für Gasreserve Milliarden in die Hand

Die österreichische Bundesregierung will die Versorgung mit Erdgas absichern, indem sie selbst Gas einkauft und einlagert. Geplant ist, eine Gasreserve in der Größenordnung von 12,6 Terawattstunden (TWh) anzulegen. Das entspricht dem österreichischen Verbrauch von Industrie, Gewerbe und Haushalten in einem sehr kalten Monat und dem dreifachen Verbrauch eines Sommermonats.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Magnus Brunner kündigen rasche Gespräche mit der Opposition an, denn ein derartiges Gesetz bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Das Gesetz soll noch im März beschlossen werden. Nur wenn die Gasreserve jetzt angelegt werden, könne sie im kommenden Winter zur Verfügung stehen. „Wir wollen unabhängiger von russischem Gas werden. Unser Ziel ist es, dass wir mit besser gefüllten Speichern in die nächste Heizsaison gehen. Niemand in Österreich soll sich Sorgen machen, ob es genug Gas zum Heizen gibt“, sagt Gewessler. Der Markt alleine sei dieser Verantwortung nicht gewachsen.

„Der Krieg in der Ukraine verunsichert Haushalte und Industrie hinsichtlich der Gas-Versorgungssicherheit im nächsten Winter. Deshalb sorgen wir vor und haben uns dazu entschlossen, jetzt Geld in die Hand zu nehmen“, sagt Brunner.

Das Gas soll über den Verteilergebietsmanager beschafft werden. Dazu werde es eine transparente Ausschreibung geben. Für den Staat kann das teuer werden. Zuletzt kostete eine Megawattstunde mehr als 200 Euro. Damit würde die geplante Reserve deutlich mehr als zwei Milliarden Euro kosten.