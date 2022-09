Regierung greift den Bauern unter die Arme

Die Bundesregierung hat sich am Freitag, auf ein weiteres Entlastungspaket geeinigt: Nutznießer ist dieses Mal die Land- und Forstwirtschaft. Für die Landwirte soll es eine Anpassung der steuerlichen Umsatzgrenzen und damit einhergehend administrative Erleichterungen im Steuer- und Abgabensystem geben. Grund ist die Rekordinflation.

In Österreich können Land- und Forstwirte unter gewissen Voraussetzungen pauschal besteuert werden. Möglich sind zwei Schienen: Eine Vollpauschalierung oder eine Teilpauschalierung. In welches Segment ein Betrieb fällt, hängt von seinem Ertragswert („Einheitswert“), ab. Basis dafür sind die Betriebsgröße und der Wert des Bodens. Übersteigt dieser Wert 75.000 Euro, rutscht der Betrieb in die Teilpauschalierung. Darunter wird nach der Vollpauschalierung abgerechnet.

Eine weitere Voraussetzung für die Pauschalierung ist die Umsatzgrenze: Sie steigt von 400.000 auf 600.000 Euro. Liegt der Umsatz darunter, wird die Steuer pauschal, also unabhängig vom tatsächlichen Umsatz, berechnet. Liegt der Umsatz darüber, müssen die Landwirte ihren tatsächlichen Gewinn erheben und versteuern, was aufgrund der Teuerung bei vielen Betrieben zuletzt schlagend geworden ist. So erhöhten sich aufgrund der gestiegenen Erzeugerpreise zwar die Umsätze. Demgegenüber stehen aber auch höhere Kosten.

Weitere Hilfen für Landwirte

Auch die Einheitswertgrenze für die Teilpauschalierung wird von 130.000 auf 165.000 Euro erhöht. Zudem steigt die Einnahmengrenze für landwirtschaftliche Nebentätigkeiten von 40.000 auf 45.000 Euro.

Mit dem Anheben der Grenzen entlaste man die Landwirtschaft und sichere die heimische Produktion, sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Zufrieden zeigte sich auch Franz Waldenberger, Präsident der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer: Mit der Anpassung werde die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln sichergestellt.

Totschnig kündigte beim agrarpolitischen Herbstauftakt weitere Hilfen an, nannte gestern aber keine Details. Die Lage bleibe weiter angespannt: Bei den Preisen für Strom und Gas beobachte man „massive Verwerfungen“, die für viele nicht erklärbar seien.