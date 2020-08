Regierung fixiert Investitionsprämie

Aufgrund der Corona-Krise haben viele heimische Unternehmer ihre geplanten Investitionen auf die lange Bank geschoben. Zu unsicher scheint das Umfeld, um risikoreiche Ausgaben zu tätigen. Oberste Priorität hat in den Unternehmen die Sicherung der kurzfristigen Liquidität.

Um Anreize für Investitionen zu schaffen, hat die Regierung eine Investitionsprämie auf den Weg gebracht. Sie richtet sich an Unternehmen aller Branchen und Größen, die am Standort investieren. Die Basisprämie beträgt sieben Prozent. Besonders begünstigt werden Ausgaben für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gesundheit mit einer Prämie von 14 Prozent. Ausgeschlossen sind klimaschädliche Investitionen oder Investitionen in unbebaute Grundstücke, in Finanzanlagen, Übernahmen oder in aktivierte Eigenleistungen.

Investitionen ab 5.000 Euro und bis maximal 50 Millionen Euro werden mit einem Zuschuss gefördert. Im Einzelfall erhält damit ein Unternehmer eine Investitionsprämie von mindestens 350 Euro. Die Prämie kann von 1. September 2020 bis 28. Februar 2021 beantragt werden und ist für Investitionen, die ab 1. August 2020 getätigt wurden, rückwirkend beantragbar. Die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft wickelt die Anträge ab.

"Die Unterstützung bei Investitionen wirkt unmittelbar für das Unternehmen, erzeugt Nachfrage am angespannten Markt und schafft Arbeitsplätze", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Laut Finanzminister Gernot Blümel werde in Summe eine Milliarde Euro investiert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.