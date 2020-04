Regierung erhöht Haftung für Kredite

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Nähere Details werde die Regierung heute mittags bekannt geben, hieß es. Am Mittwoch arbeitete die Regierung noch an einem Schuldenmoratorium für Bankkredite. Es war bis dato noch offen, ob es eine gesetzliche Regelung oder eine freiwillige Selbstverpflichtung des Bankensektors geben wird. Es werde aber in jedem Fall noch diese Woche ein fixes Moratorium kommen, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch. Man wolle jenen, die ihre Fixkosten kaum zahlen können, in verschiedenen Bereichen helfen.