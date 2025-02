Redl Bau stemmt sich mit Sanierung gegen Bauflaute

"Im Gegensatz zu anderen Baufirmen sind wir vor allem in der Sanierung tätig, das hilft uns durch die Krise", sagt Baumeister und Geschäftsführer Günther Wiesmeier, der mit Klaus Lemmerhofer an der Spitze des Unternehmens steht. 2024 war Redl Bau auf mehr als 2500 Baustellen tätig, vor allem in Oberösterreich, aber auch in Niederösterreich oder im Burgenland.

Das Linzer Unternehmen hat sich spezialisiert auf Sanierungen (Altbau, Wasserschaden, Brandschaden), Um-, Zu- und Neubauten (Balkone, Schwimmbäder, Gartenmauern), aber auch Planungen und Bauleitungen. Auftraggeber seien vor allem Wohnbaugenossenschaften, sagt Wiesmeier. Der private Bereich steuere zwischen zehn und 15 Prozent zum Umsatz bei.

Dieser lag im Vorjahr bei rund 17 Millionen Euro, nach 18,6 Millionen Euro im Jahr 2023. Heuer strebt Redl Bau das Niveau des Jahres 2023 an. 90 Mitarbeiter werden beschäftigt, davon rund 80 eigene, der Rest sind Leasingkräfte.

Vor 70 Jahren gegründet

Auch im Holzmassivbau ist Redl Bau tätig, mit dem Tochterunternehmen APlus werden derzeit Wohnungen in Gmunden und Altmünster sowie ein Firmengebäude in Eberstalzell errichtet.

Die Firma wurde 1955 durch Fritz Redl gegründet und 1988 von Irmin Nowak übernommen. 2001 übernahm Günther Wiesmeier das Zepter.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner