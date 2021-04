Reden Sie mit: Live-Diskussion zum Arbeitsmarkt

Welche Umschulungen in welche Branchen empfehlen Sie denn? Welche praktischen Tipps gibt es, die ich bei Vorstellungsgesprächen beachten kann?

Das sind nur drei der Fragen, die am Dienstag, 27. April, in der um 16 Uhr beginnenden Diskussion "Gehen Sie in die Offensive" beantwortet werden. Live auf nachrichten.at und zum Nachsehen.

Schreiben Sie uns vorab Ihr Anliegen rund um Jobsuche, Weiterbildungen, gefragte Branchen, ... an arbeitsmarkt@nachrichten.at.

Neben Gerhard Straßer, Geschäftsführer des AMS Oberösterreich, stehen die AMS-Förderexpertin Maria Brunner, die Personalchefin der Baufirma Habau, Heide Schwarz, Vorständin Pauline Seidermann aus der Stahldivision der voestalpine in Linz und die Studentin im zweiten Bildungsweg Andrea Knapp zur Verfügung.