"Red ma übern Euro": Noch wenige Restkarten übrig

Aus diesem Grund veranstalten die OÖN gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbank (OeNB) nächsten Freitag, 13. Mai, die Diskussionsrunde "Red ma übern Euro". Zu Gast ist Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann. Der 73-jährige steirische Ökonom war in seiner Karriere bereits beim Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington und wird Besuchern in Linz Rede und Antwort zum Thema Euro stehen.

Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im OÖN Forum in den Promenaden Galerien. Es sind nur noch wenige Restkarten verfügbar. Anmeldung unter: www.nachrichten.at.