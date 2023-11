"Red ma übern Euro!": Nationalbank-Chef in Linz

Robert Holzmann ist am 8. November zu Gast in Linz.

Zehn Zinserhöhungen in Folge, hartnäckige Inflation und eine Gemeinschaftswährung für 20 unterschiedliche Länder: Der Euro bewegt die Menschen, und er wird unterschiedlich wahrgenommen. Seit mehr als 20 Jahren bezahlt die österreichische Bevölkerung nun schon mit dem Euro.

Darüber und über viele weitere Themen rund um den Euro, die Zinsen, die Zukunft des Bargelds und die Geschichte unserer Währung möchte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) mit Ihnen beim Nationalbank-Forum sprechen. Die Veranstaltung "Red ma übern Euro!" findet am Mittwoch, 8. November, im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz statt. OeNB-Gouverneur Robert Holzmann wird anwesend sein und mit dem Publikum diskutieren.

Der Beginn ist um 17 Uhr (Einlass um 16.30 Uhr). Die Veranstaltung wird rund eineinhalb Stunden dauern. Anschließend lädt die Oesterreichische Nationalbank zu Brötchen und Getränken ein.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und Informationen zu der Veranstaltung finden Sie im Internet unter der Adresse nachrichten.at/nationalbank

Der Ökonom Robert Holzmann ist gebürtiger Steirer, war in verschiedenen Positionen bei der Weltbank in Washington tätig und steht seit September 2019 als Gouverneur an der Spitze der Oesterreichischen Nationalbank.

OÖN-Geldtag am 24. November

Eine weitere spannende Veranstaltung zum Thema Finanzen ist der alljährliche OÖN-Geldtag, der heuer am Freitag, 24. November, im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz stattfinden wird. Ab 11.30 Uhr werden die Beratungstische besetzt sein. Von 12 bis 16 Uhr werden Experten aus Wirtschaft, Bankensektor und Wissenschaft in mehreren Diskussionsrunden und Interviews Einschätzungen und Tipps abgeben.

Es wird um die Zinsentwicklung, die Geldanlage, Immobilien, Kredite und die Konjunktur gehen. Es ist nicht notwendig, sich für die Veranstaltung anzumelden. Mehr Informationen zum Programm finden Sie im Internet unter der Adresse nachrichten.at/geldtag

