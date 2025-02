Recycling von Matratzen: Greiner-Tochter Neveon gründet Unternehmen

Die auf Schaumstoff spezialisierte Greiner-Tochter Neveon hat mit Brantner Green Solutions die erste österreichische Firma für das Recycling von Matratzen gegründet. „Loop-it“ hat seinen Sitz in Krems an der Donau.

Ziel des Joint Ventures ist der Aufbau des Matratzenrecyclings in Österreich. Hierzulande werden jedes Jahr mehr als eine Million gebrauchte Matratzen entsorgt, was laut Studien zur Freisetzung von rund 150.000 Tonnen CO2 führt. 25.000 Tonnen davon entstehen durch die thermische Verwertung.

In Zusammenarbeit mit Wertstoffsammelzentren und weiteren Partnern sollen die Matratzen bei Loop-it zerlegt und mechanisch recycelt werden. Die Rohstoffe wollen Neveon und andere Hersteller dann zu neuen Verbundschaum-Produkten, wie etwa Teppichunterlagen oder Schalldämmungselementen, verarbeiten.

Die Recycling-Infrastruktur für Matratzen steht in Österreich noch am Anfang, sie wird daher auch nicht wie in anderen Ländern durch eine Inverkehrbringergebühr gestützt.

"Wir betrachten das Matratzenrecycling – und damit die Gründung von Loop-it – als einen entscheidenden Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft“, sagt Jürgen Kleinrath, Geschäftsführer von Loop-it und Chef von Neveon mit Sitz in Kremsmünster und Wien.

