"Es gibt in der Elektronik nur wenige Anwendungen, in der wir nicht in irgendeiner Form mitwirken", sagt Karsten Bier, Firmenchef und -inhaber von Recom aus Gschwandt. Der Elektronikspezialist fertigt Stromversorgungslösungen. 100.000 Firmen verwenden Spannungswandler aus dem Salzkammergut, darunter Tesla mit Firmenchef Elon Musk, Airbus und ABB.