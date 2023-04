Rechtsfrage: Grundstückserwerb vom Nicht-Eigentümer

„Unter welchen Voraussetzungen bzw. Bedingungen kann man eine Liegenschaft ersitzen?“, fragt Herr W.

Unter Ersitzung wird der Erwerb eines Rechts durch jahrelanges ungehindertes Ausüben in gutem Glauben bezeichnet. Ersitzen kann man beispielsweise das Eigentum an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache oder eine Dienstbarkeit, also zum Beispiel ein Geh- oder Fahrtrecht. "Von der Ersitzung ausgenommen sind Hoheits- oder Persönlichkeitsrechte", sagt Walter Müller, Rechtsanwalt und Partner der Linzer Kanzlei Prof. Haslinger.

In der Praxis bedeutsam sei die Ersitzung des Eigentums von Grundstücken bzw. von Dienstbarkeiten. Wer 30 Jahre redlich, also gutgläubig, davon ausgehe, Eigentümer eines Grundstückes zu sein, erwirbt nach Ablauf dieser Frist tatsächlich Eigentum und kann dieses im Grundbuch eintragen lassen. Gehört die Liegenschaft einer Gemeinde oder einer juristischen Person, sind es 40 Jahre.

Laut Müller kann dies zum Beispiel wichtig werden, wenn der Kaufvertrag aufgrund fehlender Genehmigungen nicht gültig war bzw. das Grundstück von jemandem verkauft wurde, der selbst nicht Eigentümer war. Auch in der Landwirtschaft kann die Ersitzung zum Tragen kommen.

Jener, der die Ersitzung behauptet, muss laut Müller redlich sein. Zweifel schließen guten Glauben aus. Allerdings wird die Redlichkeit vermutet: Das bedeutet, dass der Klagsgegner beweisen muss, dass diese nicht vorliegt.

"Vor Gericht muss zudem bewiesen werden, dass das Recht 30 Jahre lang ausgeübt wurde. Gelingt dies nicht, geht das zulasten des Ersitzungsbesitzers", sagt Müller. Der Ersitzungsbesitzer sollte, um sein Recht abzusichern, den im Grundbuch Eingetragenen auf Einwilligung zur Eintragung des Eigentumsrechts im Grundbuch klagen und die Klage zudem im Grundbuch anmerken lassen.

Ersitzen kann man auch das Eigentum an beweglichen Sachen: Voraussetzung dafür ist neben Gutgläubigkeit ein Titel (etwa ein Kaufvertrag) und eine Frist von drei Jahren. Fehlt der Titel, sind es 30 Jahre.

Was gilt bei Dienstbarkeiten?

Zudem ist die Ersitzung von Geh- und Fahrtrechten an Grundstücken möglich: Auch hier braucht es eine 30-jährige gutgläubige Ausübung. Marschieren zum Beispiel 30 Jahre lang Wanderer über ein Grundstück oder fahren im Winter Ski und der Eigentümer geht nicht dagegen vor, kommt es zu einer Ersitzung des Wanderwegs oder der Skiabfahrt zugunsten der Gemeinde. Die Dienstbarkeit kann im Grundbuch eingetragen werden. An den Eigentumsverhältnissen ändert sich nichts.

Jeden ersten Freitag im Monat wird eine Frage von der OÖ. Rechtsanwaltskammer beantwortet. Auch Sie sind eingeladen, uns Fragen von allgemeinem Interesse zu schicken: recht@nachrichten.at

