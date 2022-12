Rechnungshof prüft Wind-Plan

In Oberösterreich gibt es derzeit 31 Windräder. Der Windkraft-Masterplan weist nur noch Ausschlusszonen und keine Vorrangzonen mehr aus, lautet die Kritik der Grünen. Diese starteten eine Online-Petition für 100 neue Windräder bis 2030. Dass sich die schwarz-blaue Landesregierung so gegen die Windkraft sperre, gehe "an der Realität vorbei", so Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

