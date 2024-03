Rechnungshof: Energie AG hat viel zu tun, um klimaneutral zu werden

Ein enormer Kraftaufwand kommt auf die Energie AG zu, wenn sie ihre jüngst beschlossenen Ausbaupläne umsetzen will. "Der Spielraum für Abweichungen ist gering", sagt der Chef des Landesrechnungshofs (LRH), Rudolf Hoscher, nach der Veröffentlichung eines gut 80seitigen Prüfberichts seines Hauses. Die Neos haben im Juli 2023 eine Sonderprüfung der Energie AG und ihrer Strategie der vergangene zehn Jahre überprüfen lassen. Im OÖN-Gespräch präzisiert Hoscher: "Die Frage ist, ob ausreichend Projekte in der Pipeline sind, weil man wegen nicht alle angedachten Projekte umsetzen wird können."

Spätestens nach Beschluss der Pariser Klimaziele 2015 hätte der Landesenergieversorger seine damalige Strategie ändern müssen. Das liest der Klubobmann der Neos, Felix Eypeltauer aus dem Bericht heraus. Damals war Effizienzsteigerung und das Heben von Synergien oberstes Ziel. "Diese Strategie wurde 2013 erarbeitet und bis 2020 durchgezogen, statt sie zu adaptieren", so der Klubobmann. Das sei ein Versäumnis gewesen, das auch die Politik zu verantworten habe. Auch Hoscher sagt: "Der Umstieg ist relativ spät erfolgt."

So habe ein Zwischenbericht aus 2016 gezeigt, dass das geplante Investitionsvolumen für erneuerbare Energien von 37,8 Millionen Euro bis 2020 nicht ausgeschöpft werden würde, es wurde deshalb auf 33,2 Millionen Euro reduziert. 2020 machten Windkraft und Photovoltaik erst 1,4 Prozent der Erzeugung aus. Die Rahmenbedingungen für den Windausbau seien noch nicht praktikel, hier habe das Land seine Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, schreibt der Landesrechnungshof.

Zudem sei der Netzausbau zu langsam erfolgt. Eypeltauer kritisiert, dass die Landesregierung von ihrem Recht, sich die Ausbauplanung vorlegen zu lassen, nicht genutzt habe - das über den gesamten Untersuchungszeitraum von zehn Jahren.

2018 hat sich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner an die Spitze des Aufsichtsrates gesetzt. Aus Protokollen, die in den Rechnungshofbericht einflossen, werde deutlich, dass die Energie AG immer wieder auf die beschränkten Rahmenbedingungen hingewiesen hätten. Da hätte die die Landespolitik reagieren müssen, so Eypeltauer. Daraus leitet sich auch der Verbesserungsvorschlag an das Land Oberösterreich ab: Bei Energie- und Klimaneutralitäts-Themen solle das Land das Wissen der Energie AG Oberösterreich Gruppe nutzen. Weitere zehn Empfehlungen richten sich an die Energie AG - unter anderem sollte die Netzgesellschaft Netz OÖ ihre Kommunikation verstärken. "Das soll transparenter für Endkunden sein", sagt Hoscher. In Regionen, wo die Netzkapazität ausreicht, sollten Interessenten wissen, dass sie Sonnenstrom-Anlagen durchaus über den Eigenbedarf hinaus installieren können.

Wie es politisch weitergeht, sagte Eypeltauer bei einer Pressekonferenz: Nächste Woche werde der Bericht im Kontrollausschuss diskutiert - da werden auch einige Seiten vorgelegt, die als Geschäftsgeheimnisse in den öffentlichen Bericht eingegangen ist. Eypeltauer geht davon aus, dass die Empfehlungen angenommen werden.

