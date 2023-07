RBI-Tochter beschränkt erneut Fremdwährungen

Privatkunden der Raiffeisenbank Russland können ab 1. August in Filialen der Bank temporär keine Euro oder Dollar mehr auf ihre Konten einzahlen oder in Rubel umtauschen. Das teilte die Russland-Tochter der österreichischen börsennotierten Raiffeisen Bank International (RBI) gestern, Mittwoch, mit.

Online-Überweisungen und der Wechsel im Internet von Rubel in ausländische Währungen seien jedoch weiter möglich. Nach internationaler Kritik wegen des Ukraine-Kriegs hatte die russische Bank in den vergangenen Monaten wiederholt das Fremdwährungsgeschäft eingeschränkt. Die Muttergesellschaft RBI hatte Ende März bekannt gegeben, einen Verkauf oder eine Abspaltung des Russland-Geschäfts anzustreben. Konkrete Schritte sind bisher noch nicht bekannt.

Finanzminister Magnus Brunner sprang den in Russland tätigen Banken, vor allem der RBI, zur Seite. Zwar müssten Geschäftsbeziehungen so weit wie möglich reduziert werden, aber institutioneller Druck wie von EZB-Chefaufseher Andrea Enria erhöhe das Marktrisiko. "Das schwächt die Position unserer Banken", wird Brunner in der "Presse" zitiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper