In sechs Bundesländern wurden seit Dienstag Hausdurchsuchungen bei Abfallentsorgern durchgeführt - die OÖN haben berichtet. Die Aktion sei noch im Gang, hieß es gestern Nachmittag. "Im Zuge dessen wurden auch die Räumlichkeiten der Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH am Standort Hörsching durchsucht", hieß es in einer knappen Aussendung des Unternehmens.