"Rasenmäher statt Gießkanne"

Die liberale Denkfabrik Agenda Austria erneuerte am Mittwoch ihre Forderungen, nicht nur die Abgabenlast in Österreich zu senken, sondern auch die Art der Förderungen zu überdenken. "Österreich ist nicht nur in Krisenzeiten Förderweltmeister. Es ist Zeit, die Gießkanne zu verstauen und den Rasenmäher anzuwerfen", sagte Agenda-Austria-Ökonom Marcell Göttert bei einem Pressegespräch.

Würden Förderungen in Österreich auf das durchschnittliche Niveau in der EU gesenkt, hätte das den Staatshaushalt im Vorjahr um rund 2,2 Milliarden Euro entlastet, sagte Götterts Kollege Denes Kucsera. Anzusetzen wäre vor allem bei Verkehr, Energie, Wohnen und Landwirtschaft.

Steuern und Abgaben müssten sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sinken, sagte Göttert. Ein Vollzeitbeschäftigter mit Monatseinkommen von 3700 Euro brutto müsse in Österreich von jedem Euro 60 Cent (Arbeitnehmer- und -geberbeiträge berechnet) abgeben. EU-weit sei die Abgabenlast nur in Belgien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden höher als bei uns.

Die politische Diskussion habe sich zuletzt nicht um Steuersenkungen, sondern um Übergewinn-, Vermögen- und Erbschaftssteuern gedreht. Die Denkfabrik plädiert dafür, Vollzeitarbeit zu attraktivieren und das gesetzliche Pensionsantrittsalter der steigenden Lebenserwartung anzupassen. Eine Kopplung könnte den Bundeshaushalt jährlich um zehn Milliarden entlasten, sagte Kucsera.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner