Raps ist Mangelware

Auch die Ölfrucht Raps ist europaweit knapp . Die zur VOG gehörende Rapso-Ölmühle in Aschach hat derzeit Wartungsstillstand – weil die Vorjahresernte verarbeitet ist. Üblicherweise liegt eine halbe Jahresproduktion auf Lager. "Die Nachfrage ist im Vorjahr um elf Prozent gestiegen, im ersten Halbjahr 2021 geht es so weiter", sagt Astrid Höller, Abteilungsleiterin für Öl bei VOG.

Am Donnerstag laufe die Mühle wieder an. Welche Auswirkungen die jüngsten Hagel-Unwetterschäden kurz vor der Ernte haben, wollte Höller nicht abschätzen. Experten gehen von einer schwachen Ernte im Osten Österreichs aus.

Obwohl die Anbauflächen für Raps europa- und österreichweit weniger werden (minus 40 bis 50 Prozent seit 2013) gelinge es, die Rapso-Flächen zu steigern. 2019 waren es 6600 Hektar, 2020 8500 (geplant waren 9000). Bis zur Aussaat im August sollen weitere Landwirte gewonnen werden, um in Richtung 12.000 Hektar zu kommen. Raps lässt sich kaum in Bioqualität produzieren, braucht viel Pflanzenschutz. Am 20. Juli erfolgt die jährliche Preisfestsetzung für Vertragsbauern. Weil der Weltmarktpreis bei 527 Euro/Tonne liegt (2020: 383 Euro), werden heuer deutlich höhere Preise gezahlt. Rapso-Landwirte müssen Auflagen erfüllen, sie erhalten 40 Euro Aufschlag/Tonne.