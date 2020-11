Rakete flog mit Technik aus Holzhausen ins All

Ein Teil der Technik stammt vom Holzhausener Unternehmen Peak Technology (die OÖN berichteten kürzlich). Konkret handelt es sich um Schutzschilde, die in der Fachsprache "Aerothermal Cover" (ATC) genannt werden. Sie sollen die Raketensteuerung, die für die Flugbahn im All verantwortlich ist, vor der Hitze schützen.

Das ATC ist vollständig aus Titan gefertigt und wird komplett in Holzhausen und in modernster CNC-Technologie hergestellt. Zwei Jahre habe man an dem Projekt gearbeitet, sagt Geschäftsführer Dieter Grebner. Er spricht von einem Meilenstein für die Firma. "Peak Technology" konnte sich in der Vergangenheit mit Leichtbauteilen und Hochdrucktanks sowohl in der Formel 1 als auch in der Raumfahrt einen Namen machen.