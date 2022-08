Raiffeisen/Invest AG kauft Salzburger Halbleiterfirma

Ein österreich-bayerisches Konsortium übernimmt von der HÖR Technologie Gruppe aus Deutschland das Salzburger Unternehmen Pichler & Strobl (P&S). Durch die oberösterreichische Investition kommt ein hochtechnologischer Auftragsfertiger im Bereich

der Halbleiter-, Luftfahrt- und Displayindustrie wieder zur Hälfte in österreichische Hand. Die Invest AG (43%), die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft (25%), die Wohlfart

Beteiligungs GmbH (25%) und die CR Management und Investment GmbH (7%) erwerben gemeinschaftlich die Pichler & Strobl GmbH, teilte die Invest AG in einer Aussendung mit.

Die Verträge wurden bereits unterzeichnet. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Vollzugsbedingungen bzw. Freigaben durch

die Kartellbehörden in Österreich und Deutschland. „Durch das österreichisch-bayerische Investorenkonsortium kann das Wachstum von Pichler & Strobl

nochmals vorangetrieben werden, um der steigenden Nachfrage in der Halbleiterindustrie in Europa zu entsprechen. Damit setzen wir einen weiteren strategischen Schritt, um den Wirtschaftsstandort Österreich nicht nur zu erhalten, sondern nachhaltig zu stärken“, sagt Gernot Hofer, Vorstand der Invest AG. Man wolle die Lieferketten der Halbleiterindustrie, die weltweit sehr häufig unterbrochen sind und lange Lieferzeiten und hohe Preise zur Folge haben, in Europa weiter ausbauen. Man wolle hier die Kapazitäten ausbauen.

Die Raiffeisen Invest Private Equity Gruppe der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich, Steiermark sowie Salzburg verfügen über ein aggregiertes Fondsvolumen von rund 500 Millionen Euro und haben bisher 600 Millionen Euro in rund 170 Unternehmen investiert.