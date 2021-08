Raiffeisen-Ökonomen erwarten keine Hochinflations-Phase

"In fast allen Kundengesprächen ist die Inflation das Thema Nummer eins, sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden", sagte gestern Gunter Deuber, Chef von Raiffeisen Research, bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Chef-Analyst Peter Brezinschek.

Beide Ökonomen erwarten keine galoppierende Inflation, wohl aber deutlich höhere Raten als im vergangenen Jahrzehnt. Lag die Teuerungsrate der Eurozone in der vergangenen Dekade bei 1,2 und in Österreich bei 2,0, erwarten Deuber und Brezinschek in den nächsten zehn Jahren etwas höhere Inflationsraten, aber sicher keine Hyperinflation.

In der aktuellen Inflationsdebatte spielten kurzfristige Aspekte eine große Rolle. Konsumenten- und Produzentenpreise stiegen derzeit zum Teil zweistellig. "Das ist normal in Erholungsphasen nach Wirtschaftskrisen, jetzt aber doch etwas ärger ausgeprägt", sagte Deuber. Die Coronakrise sei in vielen Bereichen ein deflationärer Angebotsschock gewesen, der jetzt starke Preissteigerungen nach sich ziehe. Man denke etwa an Treibstoffe oder Agrarrohstoffe, die laut Wifo bald auf die Lebensmittelkosten durchschlagen würden, so Deuber.

Nur kurzfristig hohe Inflation

In den nächsten Monaten dürften die Konsumentenpreise in Europa an der Drei-Prozent-Marke kratzen, auch angetrieben von der Teuerung in Deutschland, die bis auf vier Prozent anwachsen könnte. Kurzfristig – in den nächsten 12 bis 24 Monaten – rechnen die Raiffeisen-Fachleute aber mit einer vorübergehend sinkenden Inflation im Euroraum und den USA.

Mittelfristig gebe es viele Unwägbarkeiten, die Experten rechnen aber mit einer höheren Inflation als in den vergangenen zehn Jahren. "Wir rechnen durchschnittlich mit zwei bis drei Prozent, die Teuerung kann auch einmal darüber liegen", sagte Brezinschek. Was sich derzeit bei den zum Teil immensen Preissteigerungen auf den Rohstoff-, Güter- und Dienstleistungsmärkten abspiele, ist für die Fachleute strenggenommen keine Inflation. "Wir sehen ,nur‘ mehr oder minder kräftige Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr, das wegen Corona von vielen Sondereffekten geprägt war", sagte Deuber.

"Richtige" Daten zur Inflation seien daher erst wieder 2022 zu erwarten. Von Inflation spricht man erst, wenn sich die Preisentwicklung über einen längeren Zeitraum kontinuierlich steigert.