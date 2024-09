Raiffeisen-Firma übernimmt insolvente MGG

Die MWS Industrieholding übernimmt die wesentlichen Vermögenswerte der insolventen MGG mit 160 Mitarbeitern im niederösterreichischen Herzogenburg. Dafür wird die Auffanggesellschaft MWS Niederdruckguss gegründet, an der MWS zu 80 Prozent und Geschäftsführer Markus Kieberger zu 20 Prozent beteiligt sind. MWS gehört mehrheitlich der Invest AG und der Raiffeisen OÖ Invest, zwei Beteiligungsfirmen der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich.



MGG ist eine traditionsreiche Kokillengießerei, die 2021 an eine niederländische Gruppe verkauft wurde und heuer in ein Sanierungsverfahren musste. Die MWS-Gruppe ist mit 300 Mitarbeitern, 45 Millionen Euro Umsatz und operativen Standorten in Ternberg, Klagenfurt und der Slowakei auf Aluminiumguss und CNC-Bearbeitung spezialisiert. Mit der Transaktion könne man „die Arbeitsplätze am Standort sichern“, sagt Kieberger. Invest-AG-Vorstand Andreas Szigmund sieht eine „Basis für strukturelles und personelles Wachstum“.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper