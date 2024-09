RAG liefert Wasserstoff über Pipeline nach Bayern

Die RAG hantelt sich Schritt für Schritt weiter in ihrer Strategie, Sommerstrom für den Winter zu speichern und dafür Wasserstoff und ehemalige Gasspeicher dafür zu nutzen. Ein bedeutender Schritt ist in diesem Zusammenhang der Transport Wasserstoff auch über die Grenzen. Schon jetzt speichert die RAG große Mengen von Erdgas unter oberösterreichischem Boden. Diese Gasspeicher könnten mittelfristig zu Wasserstoffspeichern umfunktioniert werden, sagt RAG-Chef Markus Mitteregger.

Die hat sich zertifizieren lassen, dass sie aus grünem Strom grünen Wasserstoff gemacht hat. Diesen mischt sie jetzt dem Erdgas bei ( zwei Prozent) und liefert ihn über eine Pipeline an den bayerischen Kunden Meggle. "Das ist kein Testbetrieb mehr, das funktioniert in der täglichen Praxis", sagt Mitteregger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Schon seit 2015 produziert die RAG in Pilsbach Wasserstoff und speichert ihn. Nun wird er in Gampern ins Erdgasnetz eingespeichert. Vorerst geht es um eine noch bescheidene Menge von 100.000 Kubikmetern im Jahr. Eine Steigerung eine Million sei aber rasch möglich. Geplant ist der Bau weiterer Elektrolyseure, damit oberösterreichische Sonne und Wasserkraft gespeichert werden können. "Wasserstoff ist die Grundlage für den Stromtransport über große Strecken", sagt Mitteregger. Die RAG hat etwa Projekte in der Westukraine, die vielversprechend sind.

Wichtig ist laut Mitteregger, dass nun rasch wasserstofftaugliche Leitungen gebaut werden. "Wir brauchen eine Leitung nach Bayern, weil wir einer der wichtigsten Lieferanten für den süddeutschen Raum sind. Dort entstehen Gaskraftwerke für die Sicherung der Grundlast im Stromnetz. Und diese brauchen rasch Gas bzw Wasserstoff." Geplant ist außerdem die Leitung von Sattledt nach Linz, wo die Linz AG 80 Prozent der Haushalte mit Fernwärme beliefert, auch dafür sei grüner Wasserstoff wichtig. Denn bei der Fernwärme soll dieser sukzessive das fossile Erdgas ersetzen.

Derzeit hat die RAG eine Speicherkapazität von 1,2 Millionen Kubikmetern für Wasserstoff. Wenn man aber einmal die Gasspeicher nutzen kann, ergeben sich ganz andere Dimensionen. Da geht es um 6,5 Milliarden Kubikmeter und 20 Terawattstunden.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher