Quadratmeter-Deckel für Mietbeihilfe wird auf acht Euro erhöht

Wohnbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner schickt eine Verordnung in Begutachtung, die einen höheren Deckel für die Wohnbeihilfe vorsieht. Das kündigte Haimbuchner heute, Mittwoch, in einer Pressekonferenz an. Dieser Deckel wird von sieben auf acht Euro Nettomiete (inklusive Umsatzsteuer ohne Betriebskosten) erhöht. Dies erfolge, weil die Miethöhen aus Daten in der Statistik Austria erstmals für Oberösterreich 2022 sieben Euro überschritten hätten, und zwar bei den befristeten Mietverträgen (7,10 Euro). Der Beihilfen-Deckel werde auf acht Euro angehoben, rückwirkend für Mieten seit Jänner 2023

Damit erfüllt Haimbuchner eine Forderung von SP-Landtagspräsident Peter Binder und der Arbeiterkammer. Haimbuchner argumentiert, er habe immer gesagt, wenn sich die Zahlen der Beihilfengrenzen nähern würden, werde er agieren. Das habe er getan. Das Beibehalten einer Grenze wirke preisdämpfend.

Nicht angehoben wird die Mietbeihilfenobergrenze von 300 Euro je Wohnung. "Sonst würden sich die Mieter zu große Wohnungen suchen", so Haimbuchner.

Von Jänner bis Ende Mai seien 593 Ansuchen abgelehnt worden, weil die Miete zu hoch gewesen sei, diese Personen könnten den Antrag erneut stellen. In diesem Zeitraum wurde 12.190 mal die Wohnbeihilfe zugesichert und 3543 mal abgewiesen. Die Zahl der Erstansuchen sei heuer von 1745 auf 2069 gestiegen, so Haimbuchner auf Anfrage.

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter

