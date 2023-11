PV-Ausbau: "Europa wird geflutet mit chinesischer Ware"

Um die Energiewende zu schaffen und die Klimaziele zu erreichen, müsse jede Dachfläche, so technisch möglich, für den PV-Ausbau genutzt werden, so die Forderung von Photovoltaic Austria.

Neun von zehn Österreichern sprechen sich grundsätzlich für den Ausbau von Photovoltaik (PV) aus. Gleichzeitig beträgt die PV-Stromerzeugung am heimischen Strommix, trotz hohem Potenzial, nur rund sieben Prozent. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) sieht bis 2030 eine PV-Stromerzeugung von 13 Terawattstunden (TWh) vor, sagte Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von Photovoltaic Austria, heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch in Graz. Derzeit seien es knapp vier TWh. Diese Ziele seien aber viel zu gering bemessen: "Der Integrierte Netzinfrastrukturplan für Österreich kommt zu dem Ergebnis, dass es bis 2030 in Summe 21 TWh aus Sonnenkraft braucht", sagte Paierl. Sollen die Klimaziele erreicht werden und Österreich bis 2040 klimaneutral sein, seien es sogar 41 TWh - eine Verzehnfachung im Vergleich mit dem heutigen Stand.

Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, brauche es eine PV-Offensive. Größtes aktuelles und mittelfristiges Hindernis für den Ausbau seien leistungsfähige Stromnetze. Jahrelang sei nur bedarfsorientiert ausgebaut worden. "Es muss ein zeitlicher sowie kapazitätsbezogener Plan in die Strominfrastruktur integriert werden", sagte Paierl. Jede Dachfläche müsse, so technisch möglich, genutzt werden. Dass der Ausbau von Photovoltaik den Strompreis in die Höhe treibe, stimme nicht: Mit Speichern und neuen Technologien sei es auch möglich, eine Versorgung mit Sonnenstrom in der dunklen Jahreszeit sicherzustellen.

Bewusstsein der Menschen schärfen

Hubert Fechner, Obmann der Technologieplattform Photovoltaik, kritisierte, dass der Markt von Produkten aus China dominiert werde: "Es braucht Innovation und Forschung." Dadurch könnten nicht nur die nationalen Klimaziele besser erreicht, sondern auch eine Grundlage für mehr Energieunabhängigkeit in Europa gelegt werden. Gleichzeitig würde die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen. In diesem Zusammenhang forderte Fechner einen Vorrang für europäische PV-Produkte durch ein Best-Bieter-Prinzip bei öffentlichen Ausschreibungen und einen Bonus bei Förderungen, wenn Produkte europäischer Herkunft verbaut werden. Mindestens 30 Millionen Euro für PV-Forschung jährlich seien notwendig.

Markt wird mit Produkten aus China geflutet

Florian Clement von Solarforschungsinstitut Fraunhofer ISI betonte einerseits, dass der PV-Ausbau in Österreich und Deutschland floriere: In Deutschland werde es heuer ein Plus von 40 Prozent bei den Installationen geben. Andererseits werde der Markt derzeit mit PV-Produkten aus China geflutet: "Die Preise liegen bei 15 Cent je Kilowatt, das ist so günstig wie nie und natürlich gut für den Endverbraucher." Diese Abhängigkeit müsse aber verringert werden. Eine Möglichkeit seien spezielle Ausschreibungen, um die Produktion in Europa zu erhöhen. Auch marktregulierende Maßnahmen, etwa Einfuhrzölle, seien eine Option. Um die Produktion von PV-Modulen zu fördern, brauche es Maßnahmen sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene. Das sei wichtig für die Resilienz und die Wettbewerbsfähigkeit.

Florian Clement, Hubert Fechner und Herbert Paierl (vl.) Bild: PV Austria

Laut Fechner sei es zudem wichtig, dass Bewusstsein der Menschen zu schärfen, vor allem hinsichtlich Herkunft der Produkte: "Anders, als viele glauben, gibt es Fertigung und Wissen in Europa, vor allem hinsichtlich Wechselrichtern und Modulen."

